В Будапеште на украинца напали с ножом. От полученных ран мужчина погиб

В столице Венгрии произошла драка в результате которой гражданин Украины получил ножевые ранения и погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Будапешта.

Детали

В полицию Будапешта поступило сообщение о драке двух мужчин в результате которой один из участников истекает кровью.

"... 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Мужчина получил такие серьезные ранения, что скончался на месте", - говорится в сообщении.

Известно, что возбуждено уголовное производство по подозрению в убийстве.

Злоумышленника полицейские задержали на месте, он привлекается к ответственности.