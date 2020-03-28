У Бучі під Києвом виявлено перший випадок захворювання COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Бучі під Києвом виявлено перший випадок захворювання COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Бучі Анатолій Федорук, передає УНН.
"Щойно отримано перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції у Бучі. Чоловік 41 року, який працював у Києві, наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ", йдеться у повідомленні.
За словами міського голови, визначені контактні особи, які знаходяться на самоізоляції під медико-санітарним наглядом( дружина та двоє дітей). Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.
Нагадаємо, станом на ранок 28 березня у Київській області виявлено 41 випадок коронавірусу, у Києві - 74. Загалом по Україні - 311.