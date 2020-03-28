В Буче под Киевом выявлен первый случай заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Буче под Киевом выявлен первый случай заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Бучи Анатолий Федорук, передает УНН.
"Только получен первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Буче. Мужчина 41 года, который работал в Киеве, сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице под постоянным наблюдением медиков, действуют в соответствии с отработанными методами МЗ", говорится в сообщении.
По словам городского головы, определены контактные лица, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей). Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания.
Напомним, по состоянию на утро 28 марта во Киевской области выявлено 41 случай коронавируса, в Киеве - 74. В целом по Украине - 311.