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У Брюсселі проходить судове засідання щодо екстрадиції каталонських лідерів

У Брюсселі проходить судове засідання щодо екстрадиції каталонських лідерів

Київ • УНН

 • 8866 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон і четверо колишніх міністрів прибули до суду у Брюсселі, який має прийняти рішення щодо їх екстрадиції до Іспанії, передає УНН з посиланням на RTBF.

Каталонські політики почали давати свідчення у брюссельському суді першої інстанції о 9.00. Засідання проходить за закритими дверима.

Це вже друге засідання у даній справі. Попереднє засідання пройшло 17 листопада і суддя відклав прийняття рішення до 4 грудня.

Як повідомляв УНН, відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до каталонських виборів 21 грудня.

Нагадаємо, на початку листопада Голова Національної судової палати Іспанії прийняв рішення залишити під вартою, без можливості внесення застави екс-членів уряду Каталонії.

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