У Брюсселі проходить судове засідання щодо екстрадиції каталонських лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Екс-голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон і четверо колишніх міністрів прибули до суду у Брюсселі, який має прийняти рішення щодо їх екстрадиції до Іспанії, передає УНН з посиланням на RTBF.
Каталонські політики почали давати свідчення у брюссельському суді першої інстанції о 9.00. Засідання проходить за закритими дверима.
Це вже друге засідання у даній справі. Попереднє засідання пройшло 17 листопада і суддя відклав прийняття рішення до 4 грудня.
Як повідомляв УНН, відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишиться в Бельгії до каталонських виборів 21 грудня.
Нагадаємо, на початку листопада Голова Національної судової палати Іспанії прийняв рішення залишити під вартою, без можливості внесення застави екс-членів уряду Каталонії.