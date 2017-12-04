В Брюсселе проходит судебное заседание по экстрадиции каталонских лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо бывших министров прибыли в суд в Брюсселе, который должен принять решение об их экстрадиции в Испанию, передает УНН со ссылкой на RTBF.
Каталонские политики начали давать показания в брюссельском суде первой инстанции в 9.00. Заседание проходит за закрытыми дверями.
Это уже второе заседание по данному делу. Предыдущее заседание прошло 17 ноября и судья отложил принятие решения до 4 декабря.
Как сообщал УНН, отстранен лидер Каталонии Карлес Пучдемон останется в Бельгии в каталонских выборов 21 декабря.
Напомним, в начале ноября Председатель Национальной судебной палаты Испании принял решение оставить под стражей без возможности внесения залога экс-членов правительства Каталонии.