У Броварах і районі виявлено 47 випадків коронавірусу, серед них третина - медпрацівники

У Броварах на коронавірус хворіють 23 особи. У Броварському районі – 24 особи (с.Зазим’я – 2, с.Княжичі – 2, смт. Калита – 2, с.Требухів – 6, смт. В. Димерка – 9, с.Погреби – 1, с.Гоголів – 1, с.Красилівка - 1).

Відібрано 196 зразків для дослідження методом ПЛР: місто Бровари - 128; Броварський район - 68.

Серед 47 осіб, що захворіли на COVID-19 - 16 медичних працівників.

Одужали – 4 жінки (місто Бровари).

Проходять лікування в стаціонарі ББКЛ та медичних закладах м. Києва - 16 осіб:

- місто Бровари – 7 осіб;

- Броварський район – 9 осіб.

Лікуються амбулаторно (на самоізоляції) – 27 осіб:

- місто Бровари – 12 осіб;

- Броварський район – 15 осіб.

На 28 квітня зафіксовано 19 активних випадків інфікування COVID-19 в місті Бровари.

За інформацією КНП "Броварського міського центру первинної медично-санітарної допомоги", сімейними лікарями діагностовано 30 випадків захворювання. Діти до 18 років: ГРЗ – 11 випадків (амбулаторно). Дорослі: ГРЗ – 16 випадків (амбулаторно), пневмонії – 3 випадки (амбулаторно).

Через приймальне відділення ББКЛ діагностовано та госпіталізовано 2 пневмонії.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні.