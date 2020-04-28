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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54755 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130161 просмотра

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В Броварах и районе выявлено 47 случаев коронавируса, среди них треть - медработники

В Броварах и районе выявлено 47 случаев коронавируса, среди них треть - медработники

Киев  •  УНН

 • 44564 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По информации Броварского отдела лабораторных исследований за время эпидемии по состоянию на 28 апреля положительный результат ПЦР теста на коронавирус обнаружен у 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу городского головы Броваров Игоря Сапожко в Facebook.

В Броварах коронавирусом болеют 23 человека. В Броварском районе - 24 человека (с.Зазимье - 2, с.Княжичи - 2, с. Калита - 2, с.Требухив - 6, с. В. Александровка - 9, с.Погребы - 1, с.Гоголив - 1, с.Красиловка - 1).

Отобраны 196 образцов для исследования методом ПЦР: город Бровары - 128; Броварской район - 68.

Среди 47 человек, заболевших COVID-19 - 16 медицинских работников.

Выздоровели - 4 женщины (город Бровары).

Проходят лечение в стационаре ББКЛ и медицинских заведениях. Киева - 16 человек:
- город Бровары - 7 человек;
- Броварской район - 9 человек.

Лечатся амбулаторно (в самоизоляции) - 27 человек:
- город Бровары - 12 человек;
- Броварской район - 15 человек.

На 28 апреля зафиксировано 19 активных случаев инфицирования COVID-19 в городе Бровары.

По информации КНП "Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи", семейными врачами диагностированы 30 случаев заболевания. Дети до 18 лет: ОРЗ - 11 случаев (амбулаторно). Взрослые ОРЗ - 16 случаев (амбулаторно), пневмонии - 3 случая (амбулаторно).

Через приемное отделение ББКЛ диагностированы и госпитализированы 2 случая пневмонии.

Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.

Украинские Национальные Новости

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