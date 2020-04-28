В Броварах и районе выявлено 47 случаев коронавируса, среди них треть - медработники

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По информации Броварского отдела лабораторных исследований за время эпидемии по состоянию на 28 апреля положительный результат ПЦР теста на коронавирус обнаружен у 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу городского головы Броваров Игоря Сапожко в Facebook.