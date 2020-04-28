В Броварах и районе выявлено 47 случаев коронавируса, среди них треть - медработники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По информации Броварского отдела лабораторных исследований за время эпидемии по состоянию на 28 апреля положительный результат ПЦР теста на коронавирус обнаружен у 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу городского головы Броваров Игоря Сапожко в Facebook.
В Броварах коронавирусом болеют 23 человека. В Броварском районе - 24 человека (с.Зазимье - 2, с.Княжичи - 2, с. Калита - 2, с.Требухив - 6, с. В. Александровка - 9, с.Погребы - 1, с.Гоголив - 1, с.Красиловка - 1).
Отобраны 196 образцов для исследования методом ПЦР: город Бровары - 128; Броварской район - 68.
Среди 47 человек, заболевших COVID-19 - 16 медицинских работников.
Выздоровели - 4 женщины (город Бровары).
Проходят лечение в стационаре ББКЛ и медицинских заведениях. Киева - 16 человек:
- город Бровары - 7 человек;
- Броварской район - 9 человек.
Лечатся амбулаторно (в самоизоляции) - 27 человек:
- город Бровары - 12 человек;
- Броварской район - 15 человек.
На 28 апреля зафиксировано 19 активных случаев инфицирования COVID-19 в городе Бровары.
По информации КНП "Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи", семейными врачами диагностированы 30 случаев заболевания. Дети до 18 лет: ОРЗ - 11 случаев (амбулаторно). Взрослые ОРЗ - 16 случаев (амбулаторно), пневмонии - 3 случая (амбулаторно).
Через приемное отделение ББКЛ диагностированы и госпитализированы 2 случая пневмонии.
Напомним, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных.