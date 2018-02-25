У британському Лестері стався вибух: поліція евакуює район
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В англійському місті Лестер стався вибух — поліція заявила про “серйозний інцидент” та розпочала рятувальну операцію на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“На Хінклі-роуд у місті Лестер стався великий інцидент. Всі рятувальні служби працюють на місці. Карлайсл-стріт і частина Хінклі-роуд перекриті. Будь ласка, тримайтеся подалі від місця події”, — йдеться в повідомленні місцевої поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок подвійного вибуху в Ємені загинули десятки людей
У свою чергу The Telegraph повідомляє, що близько 19.00 за місцевим часом (21.00 за київським часом) місцеві жителі звернулися в екстрені служби з повідомленнями про вибух. На місце події було направлено шість пожежних машин.
Правоохоронці перекрили дві прилеглі дороги та закликають людей уникати району, де стався вибух.
Речник поліції міста заявив, що мобілізовані рятувальні сили, включаючи шість пожежних машин.
Речник пожежно-рятувальної служби повідомив, що поки немає інформації про постраждалих.
Вибух стався, попередньо, у двоповерховому будинку. Чи є там люди, які не змогли евакуюватися, — теж не відомо.
Нагадаємо, підрозділ № 8200 армії оборони Ізраїлю (IDF), що спеціалізується на кіберрозвідці, влітку цього року допоміг запобігти великій терористичній атаці угрупування “Ісламська держава”, спрямованій на знищення пасажирського літака, що прямував з Сиднею до Абу-Дабі.
https://youtu.be/6F9sF4UvylY