В британском Лестере произошел взрыв: полиция эвакуирует район
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В английском городе Лестер произошел взрыв — полиция заявила о “серьезном инциденте” и начала спасательную операцию на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“На Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия”, - говорится в сообщении местной полиции.
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В свою очередь The Telegraph сообщает, что около 19.00 по местному времени (21.00 по киевскому времени) местные жители обратились в экстренные службы с сообщениями о взрыве. На место происшествия были направлены шесть пожарных машин.
Правоохранители перекрыли две прилегающие дороги и призывают людей избегать района, где произошел взрыв.
Представитель полиции города заявил, что мобилизованные спасательные силы, включая шесть пожарных машин.
Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что пока нет информации о пострадавших.
Взрыв произошел, предварительно, в двухэтажном доме. Есть ли там люди, которые не смогли эвакуироваться, — тоже не известно.
Напомним, подразделение № 8200 армии обороны Израиля (IDF), специализирующаяся на киберрозвидци, летом этого года помог предотвратить большой террористической атаке группировка “Исламское государство”, направленной на уничтожение пассажирского самолета, следовавшего из Сиднея в Абу-Даби.
https://youtu.be/6F9sF4UvylY