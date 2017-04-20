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У Британії поліції дозволили стріляти у водіїв-терористів

У Британії поліції дозволили стріляти у водіїв-терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Британській поліції, після терактів в Лондоні, Ніцці та Берліні, дозволили стріляти на ураження в водіїв-терористів, які вирішили використовувати автомобіль для наїзду на мирних громадян передає УНН з посиланням на ВВС.

За повідомленням головного радника державної поліції по збройному поліцейському патрулювання Саймона Честермана, до терактів в Лондоні, Ніцці та Берліні поліцейським було сказано не стріляти по водіях рухомих транспортних засобів через те, що це могло створити додаткові труднощі. Проте наразі, було вирішено змінити це негласне правило.

"Раніше наша політика поведінки в таких ситуаціях зводилася до того, щоб не стріляти в рухомий транспортний засіб через небезпеку, яку ми могли створити, потрапивши в водія. Але якщо машина використовується як зброя нападу, не так вже й багато можливостей її зупинити, особливо якщо це велика вантажівка. Наприклад, можна виїхати на іншій машині їй назустріч, але це не зможе запобігти наїзду. Єдиний варіант - застрелити водія", - підкреслив він.

Він також повідомив, що, згідно з переглянутими після недавніх терактів правилами поведінки, тактика збройних поліцейських стане куди більш агресивною. 

Замість наказу "виявити, оточити і нейтралізувати" озброєні поліцейські тепер повинні будуть слідувати наказу "виявити і надати протидію".

Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила прем’єр-міністр Тереза ​​Мей.

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