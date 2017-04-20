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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34881 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100624 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152637 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115619 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112015 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103936 просмотра

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В Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

В Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Британской полиции, после терактов в Лондоне, Ницце и Берлине, разрешили стрелять на поражение в водителей-террористов, которые решили использовать автомобиль для наезда на мирных граждан, передает УНН со ссылкой на ВВС .

По сообщению главного советника государственной полиции по оружейному полицейском патрулирование Саймона Честермана, до терактов в Лондоне, Ницце и Берлине полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности. Однако сейчас, было решено изменить это негласное правило.

"Раньше наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя. Но если машина используется как оружие нападения, не так уж много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант - застрелить водителя", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что, согласно пересмотренным после недавних терактов правилами поведения, тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной.

Вместо приказа "обнаружить, окружить и нейтрализовать" вооруженные полицейские теперь должны будут следовать приказу "выявить и оказать противодействие".

Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран . Об этом сообщила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

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