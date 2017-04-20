В Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

По сообщению главного советника государственной полиции по оружейному полицейском патрулирование Саймона Честермана, до терактов в Лондоне, Ницце и Берлине полицейским было сказано не стрелять по водителям движущихся транспортных средств из-за того, что это могло создать дополнительные трудности. Однако сейчас, было решено изменить это негласное правило.

"Раньше наша политика поведения в таких ситуациях сводилась к тому, чтобы не стрелять в движущееся транспортное средство из-за опасности, которую мы могли создать, попав в водителя. Но если машина используется как оружие нападения, не так уж много возможностей ее остановить, особенно если это большой грузовик. Например, можно выехать на другой машине ей навстречу, но это не сможет предотвратить наезд. Единственный вариант - застрелить водителя", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что, согласно пересмотренным после недавних терактов правилами поведения, тактика вооруженных полицейских станет куда более агрессивной.

Вместо приказа "обнаружить, окружить и нейтрализовать" вооруженные полицейские теперь должны будут следовать приказу "выявить и оказать противодействие".

Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран . Об этом сообщила премьер-министр Тереза ​​Мэй.