У Британії активісти хочуть створити музей Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Британії група активістів хоче створити музей Brexit. Для цього вони просять у громадськості фінансовох допомоги, аби придбати експонати. Про це пише УНН з посиланям на Independent.
Деталі
Активісти планують зібрати 650 000 фунтів стерлінгів для створення музею. Експонати для цього хочуть отримати як від прихильників Brexit, так і від його противників, як щоб історію тривалої політичної битви можна було розповісти "справедливо та збалансовано".
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"За цим є величезна історія, яка заслуговує на збереження. Якщо ми не будемо діяти швидко, значна частина матеріалів референдуму буде втрачена", - сказав один з організаторів, Алекс Дін
Людей закликають жертвувати майбутньому музею агітаційну літературу, плакати, значки та фотографії з битви за Brexit.
Додатково
Ідея проєкту з’явилася незабаром після референдуму 2016 року, перш ніж його промоутери закликали британців жертвувати предмети, пов'язані з виходом Британії з Європейського Союзу, в різних пунктах збору по всій країні. Зараз він отримав статус, який дозволить благодійникам відраховувати пожертви зі своїх податків.
Нагадаємо
Угода про торгівлю та співробітництво Європейського Союзу та Великої Британії після виходу останньої з ЄС набула чинності. Королева Великої Британії Єлизавета Друга поставила печатку на документі. Декількома годинами раніше угода Лондона і Брюсселя про відносини після Brexit була схвалена обома палатами британського парламенту.