В Британии активисты хотят создать музей Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Британии группа активистов хочет создать музей Brexit. Для этого они просят у общественности финансовох помощи, чтобы приобрести экспонаты. Об этом пишет УНН со ссылок на Independent.
Детали
Активисты планируют собрать 650 000 фунтов стерлингов для создания музея. Экспонаты для этого хотят получить как от сторонников Brexit, так и от его противников, как чтобы историю длительной политической битвы можно было рассказать “справедливо и сбалансированно”.
Цитата
“За этим есть огромная история, которая заслуживает сохранения. Если мы не будем действовать быстро, значительная часть материалов референдума будет потеряна”, — сказал один из организаторов, Алекс Дин.
Людей призывают жертвовать будущему музею агитационную литературу, плакаты, значки и фотографии битвы за Brexit.
Дополнительно
Идея проекту появилась вскоре после референдума 2016 года, прежде чем его промоутеры призвали британцев жертвовать предметы, связанные с выходом Британии из Европейского Союза, в разных пунктах сбора по всей стране. Сейчас он получил статус, который позволит благотворителям отчислять пожертвования из своих налогов.
Напомним
Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу. Королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе. Несколькими часами ранее соглашение Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit была одобрена обеими палатами британского парламента.