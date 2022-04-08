У братській могилі біля місцевої церкви у Бучі були поховані орієнтовно 67 осіб - Венедіктова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У місті Буча сьогодні почалася ексгумація тіл з місця масового тимчасового поховання. У могилі біля місцевої церкви були поховані орієнтовно 67 осіб. Серед них - жертви воєнних злочинів, загиблі від обстрілів та вбивств. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
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За словами генпрокурора, кожне тіло оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. У більшості загиблих - вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти.
Частина загиблих мали при собі документи, решту доведеться впізнавати родичам по одягу чи за іншими ознаками та ідентифікувати по ДНК.
"Далі – кропітка робота із встановлення обставин смерті кожного. Ми вже маємо свідків того, як цих цивільних осіб військові РФ вбивали за те, що вони просто йшли за хлібом чи ліками, розмовляли українською, допомагали волонтерам або армії. Буча була одним із полігонів так званої "денацифікації", а простіше кажучи винищення українців", - підкреслила Генпрокурор.
Вона також додала, що у матеріалах кримінального провадження є близько 100 сторінок даних військовослужбовців РФ – окупантів Бучі.
"Наше завдання-максимум встановити кожного, хто натискав на гачок і віддавав накази масово вбивати українців, використовувати катування та зґвалтування як зброю", - резюмувала Ірина Венедіктова.
Раніше
За даними міської ради, у Бучі розпочали ексгумацію тіл загиблих, похованих у братській могилі, вже оглянули 18 тіл.