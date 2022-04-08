У Бучі розпочали ексгумацію тіл з братської могили - міськрада

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"У Бучі розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі. Ці люди загинули під час рашистської окупації", - вказали у міськраді.

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"Дістали і оглянули вже 18 тіл. Вони є з осколковими пораненнями, але всі з вогнепальними. 16 - з вогнепальними, а 2 - із осколковими і вогнепальними. Що це означає? Це означає, що цивільних убивали", - повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, яку цитують у Бучанській міській раді.

Вона додала, що для нас це ще чергова історія драми, не тільки воєнних злочинів, а і злочинів проти цивільних.

На місці працюють експерти, слідчі, також опитують свідків, вказали у мерії.

"Буде проведена ідентифікація кожного загиблого. Зараз фахівці працюють на місцях подій, опитують очевидців, свідків, аби задокументувати кожен злочин рашистів", - додали у міськраді.

Бучанський міський голова Анатолій Федорук, як вказано, зазначив, що після ідентифікації кожного загиблого, з погодження рідних, буде поховано індивідуально на місцевому кладовищі у спеціально визначеному секторі.

Доповнення

У звільненому від військ рф місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти, заявив мер Бучі Анатолій Федорук.