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В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы - горсовет

Киев • УНН

 • 108137 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Буче начали эксгумацию тел погибших, похороненных в братской могиле, уже осмотрели 18 тел, сообщил Бучанский горсовет в Facebook, пишет УНН.

В Буче начали эксгумацию тел из братской могилы - горсовет

Цитата

"В Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. Эти люди погибли во время рашистской оккупации", - указали в горсовете.

Детали

"Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 - с огнестрельными, а 2 - с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которую цитируют в Бучанском городском совете.

Она добавила, что для нас это еще очередная история драмы, не только военных преступлений, но и преступлений против гражданских.

На месте работают эксперты, следователи, также опрашивают свидетелей, указали в мэрии.

"Будет проведена идентификация каждого погибшего. Сейчас специалисты работают на местах событий, опрашивают очевидцев, свидетелей, чтобы задокументировать каждое преступление рашистов", - добавили в горсовете.

Бучанский городской голова Анатолий Федорук, как указано, отметил, что после идентификации каждого погибшего по согласованию родных будет похоронен индивидуально на местном кладбище в специально определенном секторе.

Дополнение

В освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили лица 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты, заявил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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