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В братской могиле у местной церкви в Буче были похоронены ориентировочно 67 человек - Венедиктова

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В городе Буча сегодня началась эксгумация тел с места массового временного захоронения. В могиле возле местной церкви были похоронены ориентировочно 67 человек. Среди них - жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. Об этом заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В братской могиле у местной церкви в Буче были похоронены ориентировочно 67 человек - Венедиктова

Детали

По словам генпрокурора, каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. У большинства погибших - огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались лишь фрагменты.

Часть погибших имели при себе документы, остальное придется узнавать родственникам по одежде или по другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"Далее-кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали на украинском, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря истребления украинцев", - подчеркнула Генпрокурор.

Она также добавила, что в материалах уголовного производства есть около 100 страниц данных военнослужащих РФ - оккупантов Буче.

"Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилование как оружие", - резюмировала Ирина Венедиктова.

Ранее

По данным городского совета, в Буче начали эксгумацию тел погибших, похороненных в братской могиле, уже осмотрели 18 тел.

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