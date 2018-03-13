У БПП розповіли, чого чекають від нового держсекретаря США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Є сподівання, що новий державний секретар США Майк Помпео буде проводити не гіршу за його попередника для України лінію. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Сергій Березенко, передає кореспондент УНН.

"У України є двопартійна підтримка (в США – ред.). Це однозначна підтримка України по питаннях озброєння, в тому числі надання летальної зброї. Позиція України достатньо сильна як серед демократів, так і серед республіканців. Державний секретар, як і Держдеп, не могли одноосібно визначати цю політику. Я сподіваюсь, що новий (держсекретар США – ред.) Майк Помпео буде проводити не гіршу для України лінію", - заявив С.Березенко.

Крім того, коментуючи звільнення Рекса Тіллерсона, нардеп заявив, що це внутрішні справи США.

"Ми маємо бути надійними партнерами наших друзів в США, все інше - це внутрішні справи (звільнення Тіллерсона – ред.) безпосередньо президента Трампа та Адміністрації. Це його право", - підкреслив С.Березенко.

Нагадаємо, голова ЦРУ Майк Помпео замінить Рекса Тіллерсона на посаді державного секретаря США.

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