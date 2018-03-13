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В БПП рассказали, чего ждут от нового госсекретаря США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Есть надежда, что новый государственный секретарь США Майк Помпео будет проводить не худшую его предшественника для Украины линию. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Сергей Березенко, передает корреспондент УНН.

"В Украине есть двухпартийная поддержка (в США - ред.). Это однозначная поддержка Украины по вопросам вооружения, в том числе предоставления летального оружия. Позиция Украины достаточно сильна как среди демократов, так и среди республиканцев. Государственный секретарь, как и Госдеп, не могли единолично определять эту политику. Я надеюсь, что новый (госсекретарь США - ред.) Майк Помпео будет проводить не худшую для Украины линию", - заявил С.Березенко.

Кроме того, комментируя увольнение Рекса Тиллерсона, нардеп заявил, что это внутренние дела США.

"Мы должны быть надежными партнерами наших друзей в США, все остальное - это внутренние дела (увольнение Тиллерсона - ред.) непосредственно президента Трампа и Администрации. Это его право", - подчеркнул С.Березенко.

Напомним, глава ЦРУ Майк Помпео заменит Рекса Тиллерсона на должности государственного секретаря США.

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