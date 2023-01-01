У Боснії розбився спортивний літак, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У районі міста Прієдор (Республіка Сербська), на півночі Боснії і Герцеговини, розбився спортивний літак. Загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на РТРС.
Деталі
Поліція Прієдора повідомляє, що літак впав під час підльоту до місцевого аеропорту, на його борту були двоє людей. Про інцидент проінформоване Управління цивільної авіації Боснії і Герцеговини та прокуроратура Прієдора й Боснії і Герцеговини.
Зазначається, що остаточні висновки про причину аварії буде зроблено після збору всіх даних і документації про рейс, повітряне судно, місце зльоту, передбачуваний рух, людей, які перебували на борту, а також усіх інших обставин аварії.
Як дізналось РТРС з неофіційних джерел, загиблими є багаторічний льотний інструктор Любиша Араманда і його дочка Андрея. Араманда був інструктором з планеризму і пілотом, альпіністом, членом товариства скелелазів “Клековача” й президентом Асоціації альпінізму Республіки Сербської. Пізніше таку інформацію підтвердили і в Асоціації альпінізму РС.
Нагадаємо
Щонайменше 11 осіб загинули та ще 28 отримали поранення внаслідок падіння пасажирського автобусу в ущелину на сході Болівії.