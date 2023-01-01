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В Боснии разбился спортивный самолет, есть погибшие

В Боснии разбился спортивный самолет, есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В районе города Приедор (Республика Сербская), на севере Боснии и Герцеговины, разбился спортивный самолет. Погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РТРС.

Детали

Полиция Приедора сообщает, что самолет упал во время подлета к местному аэропорту, на его борту находились два человека. Об инциденте проинформировано Управление гражданской авиации Боснии и Герцеговины и прокурора Приедора и Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что окончательные выводы о причине аварии будут сделаны после сбора всех данных и документации о рейсе, воздушном судне, месте взлета, предполагаемом движении, находившихся на борту, а также всех других обстоятельств аварии.

Как узнало РТРС из неофициальных источников, погибшими являются многолетний летный инструктор Любыша Араманда и его дочь Андрея. Араманда был инструктором с планеризмом и пилотом, альпинистом, членом общества скалолазов “Клековача” и президентом Ассоциации альпинизма Республики Сербской. Позже такую информацию подтвердили и в Ассоциации альпинизма РС.

Напомним 

По меньшей мере 11 человек погибли и еще 28 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на востоке Боливии.

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