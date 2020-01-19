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У “Борисполі” збираються рідні загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Біля терміналу B аеропорту “Бориспіль” зранку в неділю почали збиратись рідні загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерану, передає кореспондент УНН.

У “Борисполі” збираються рідні загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Так, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва сьогодні. Попрощатися з загиблими можна буде з 13:00 до 19:00.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою

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