У “Борисполі” збираються рідні загиблих в авіакатастрофі в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Біля терміналу B аеропорту “Бориспіль” зранку в неділю почали збиратись рідні загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ, що зазнав катастрофи поблизу Тегерану, передає кореспондент УНН.
Так, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва сьогодні. Попрощатися з загиблими можна буде з 13:00 до 19:00.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента України повідомив, що 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ісламській Республіці Іран.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.