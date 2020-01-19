В "Борисполе" собираются родные погибших в авиакатастрофе в Иране

Так, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев сегодня. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

Напомним, ранее Офис Президента Украины сообщил, что 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.