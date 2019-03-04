У Білорусі засудили головного редактора видання TUT.BY

Золотову оштрафували на 300 базових величин (близько 3,6 тис. дол.), також суд постановив стягнути з неї приблизно таку ж суму в якості компенсації державному виданню БЕЛТА, чию платну підписку незаконно читали журналісти TUT.BY.

Прокурори вимагали оштрафувати голову видання TUT.BY на суму близько 10 тис. дол. і стверджували, що вона знала про несанкціоновані доступи журналістів, але не прийняла належних заходів.

"Ви знаєте, що статистика по виправдувальним вироками 0,2%, тому, чесно кажучи, на такий вирок не розраховувала і не очікувала. Мене порадувало, що вирок виявився більш м'яким, ніж просив прокурор", - сказала Золотова, а також додала, що ще не визначилася з тим, чи варто оскаржити цей вирок.

Видання відзначає, що цей судовий процес можна назвати унікальним: вперше в історії сучасної Білорусі судять головного редактора ЗМІ по звинуваченню в посадовому злочині.

Нагадаємо, 7 серпня 2018 року світові ЗМІ облетіла новина про те, що Марина Золотова була затримана разом з іншими журналістами. Їх підозрювали в перегляді новин державного інформагентства БЕЛТА по закритій платній підписці.

Спочатку головного редактора TUT.BY підозрювали відразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 349 (Несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації, вчинений з іншої особистої заінтересованості, яка спричинила заподіяння істотної шкоди) і ч. 2 ст. 425 КК (Бездіяльність посадової особи).

Вона єдина з 15 журналістів і редакторів кількох ЗМІ, що проходили у справі, чия справа дійшла до суду і щодо кого слідство не припинило кримінальне переслідування.