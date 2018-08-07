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У Білорусі затримали вже сімох журналістів

У Білорусі затримали вже сімох журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрія Бастунца.

За його інформацією, затримані головний редактор Марина Золотова, редактори Анна Калтигіна, Галина Уласик, Уляна Бобоїд, Тетяна Коровенкова і Анна Ермаченок.

"Затримані Золотова, Калтигіна, Уласик, Бобоїд, Коровенкова, Ермаченок... Швидше за все, на три доби. Усі жінки. Не факт, що список повний. Злочин століття", - повідомив Бастунець.

Такоже повідомляється про затримання журналіста Дмитра Бобрика. Всі вони є працівниками редакції Tut.by.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою в зламі сайту державного інформагентства "БелТА". Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".

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