У Білорусі затримали вже сімох журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Білорусі затримали вже сімох журналістів порталу Tut.by. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Андрія Бастунца.
За його інформацією, затримані головний редактор Марина Золотова, редактори Анна Калтигіна, Галина Уласик, Уляна Бобоїд, Тетяна Коровенкова і Анна Ермаченок.
"Затримані Золотова, Калтигіна, Уласик, Бобоїд, Коровенкова, Ермаченок... Швидше за все, на три доби. Усі жінки. Не факт, що список повний. Злочин століття", - повідомив Бастунець.
Такоже повідомляється про затримання журналіста Дмитра Бобрика. Всі вони є працівниками редакції Tut.by.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі затримали трьох журналісток за підозрою в зламі сайту державного інформагентства "БелТА". Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства "Белта".