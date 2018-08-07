В Беларуси задержали уже семерых журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Беларуси задержали уже семерых журналистов портала Tut.by. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца.
По его информации, задержаны главный редактор Марина Золотова, редакторы Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед, Татьяна Коровенкова и Анна Ермаченок.
“Задержаны Золотова, Калтыгина, Уласик, Бобоед, Коровенкова, Ермаченок... Скорее всего, на трое суток. Все — женщины. Не факт, что список полный. Преступление века”, — сообщил Бастунец.
Такоже сообщается о задержании журналиста Дмитрия Бобрика. Все они являются работниками редакции Tut.by.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали трех журналисток по подозрению в взломе сайта государственного информагентства “БелТА”. Задержания проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства “Белта”.