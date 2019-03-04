В Беларуси засудили главреда издания TUT.BY
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Главного редактора беларуского издания TUT.BY Марину Золотову приговорили к штрафу за то, что ее журналисты просматривали закрытую платную подписку государственного информагентства. В ходе процесса, который тянется с прошлого года, Золотова среди других подозреваемых осталась единственной, чье дело дошло до суда, сообщает УНН со ссылкой на TUT.BY.
Золотову оштрафовали на 300 базовых величин (около 3,6 тыс. дол.), также суд постановил взыскать з нее примерно такую же сумму в качестве компенсации государственному изданию БЕЛТА, чью платную подписку незаконно читали журналисты TUT.BY.
Прокуроры требовали оштрафовать главу издания TUT.BY на сумму около 10 тыс. дол. и утверждали, что она знала о несанкционированных доступах журналистов, но не приняла должные меры.
"Вы знаете, что статистика по оправдательным приговорам 0,2%, поэтому, честно говоря, на такой приговор не рассчитывала и не ожидала. Меня порадовало, что приговор оказался более мягким, чем просил прокурор", - сказала Золотова, а также добавила, что еще не определилась с тем, стоит ли обжаловать этот приговор.
Издание отмечает, что этот судебный процесс можно назвать уникальным: впервые в истории современной Беларуси судят главного редактора СМИ по обвинению в должностном преступлении.
Напомним, 7 августа 2018 года мировые СМИ облетела новость о том, что Марина Золотова была задержана вместе с другими журналистами. Их подозревали в просмотре заметок государственного информагентства БЕЛТА по закрытой платной подписке.
Первоначально главреда TUT.BY подозревали сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) и ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица).
Она единственная из 15 журналистов и редакторов нескольких СМИ, проходивших по делу, чье дело дошло до суда и в отношении кого следствие не прекратило уголовное преследование.