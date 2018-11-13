У Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90707 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 155416 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98665 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332944 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169432 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142234 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195318 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123666 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107965 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104610 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129083 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38985 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148599 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29281 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72957 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 73194 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90694 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 155395 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148834 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332927 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18118 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 20044 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29448 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 39151 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 129247 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару

Київ • УНН

 • 16195 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Білорусі на 81-му році життя помер знаменитий композитор, народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лученок, на творах якого були сформовані репертуари багатьох радянських ансамблів і естрадних співаків. Про це повідомив в Facebook композитор Георгій Суравнєв, передає УНН.

У Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару

“На жаль... Ось і все... Ігоря Михайловича не стало... Хвороба підступна і нещадна... Пішов від нас Великий Композитор, Людина і Друг...”, — написав Суравнєв у соцмережі, супроводивши пост останнім знімком композитора.

Ігор Лученок — радянський і білоруський композитор, музичний педагог. Народний артист СРСР (1987). Народився в Мінську в 1938 році.

Працював в різних жанрах — вокально-симфонічному, камерно-інструментальному, камерно-вокальному, але найбільш плідно — у пісенному. З його творів формувалися репертуари оркестру Михайла Фінберга, ВІА “Пісняри”, “Сябри”, “Вераси”, “Шпаки”, Йосипа Кобзона, Софії Ротару, Валентини Толкунової, Марії Пахоменко, Льва Лещенка, Віктора Вуячича, Едуарда Хиля, Тетяни Петрової та багатьох інших.

Нагадаємо, 1 жовтня в ЗМІ з’явилася інформація про те, що помер відомий французький співак Шарль Азнавур.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59