У Білорусі помер композитор "Піснярів" і Ротару
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Білорусі на 81-му році життя помер знаменитий композитор, народний артист Білорусі та СРСР Ігор Лученок, на творах якого були сформовані репертуари багатьох радянських ансамблів і естрадних співаків. Про це повідомив в Facebook композитор Георгій Суравнєв, передає УНН.
“На жаль... Ось і все... Ігоря Михайловича не стало... Хвороба підступна і нещадна... Пішов від нас Великий Композитор, Людина і Друг...”, — написав Суравнєв у соцмережі, супроводивши пост останнім знімком композитора.
Ігор Лученок — радянський і білоруський композитор, музичний педагог. Народний артист СРСР (1987). Народився в Мінську в 1938 році.
Працював в різних жанрах — вокально-симфонічному, камерно-інструментальному, камерно-вокальному, але найбільш плідно — у пісенному. З його творів формувалися репертуари оркестру Михайла Фінберга, ВІА “Пісняри”, “Сябри”, “Вераси”, “Шпаки”, Йосипа Кобзона, Софії Ротару, Валентини Толкунової, Марії Пахоменко, Льва Лещенка, Віктора Вуячича, Едуарда Хиля, Тетяни Петрової та багатьох інших.
Нагадаємо, 1 жовтня в ЗМІ з’явилася інформація про те, що помер відомий французький співак Шарль Азнавур.