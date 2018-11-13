В Беларуси скончался композитор "Песняров" и Ротару
Киев • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Беларуси на 81-м году жизни скончался знаменитый композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок, на произведениях которого были сформированы репертуары многих советских ансамблей и эстрадных певцов. Об этом сообщил в Facebook композитор Георгий Суравнев, передает УНН.
“Увы... Вот и все... Игоря Михайловича не стало... Болезнь коварна и беспощадна... Ушёл от нас Великий Композитор, Человек и Друг...”, — написал Суравнев в соцсети, сопроводив пост последним снимком композитора.
Игорь Лученок — советский и белорусский композитор, музыкальный педагог. Народный артист СССР (1987). Родился в Минске в 1938 году.
Работал в разных жанрах — вокально-симфоническом, камерно-инструментальном, камерно-вокальном, но наиболее плодотворно — в песенном. Из его произведений формировались репертуары оркестра Михаила Финберга, ВИА “Песняры”, “Сябры”, “Верасы”, “Шпаки”, Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Валентины Толкуновой, Марии Пахоменко, Льва Лещенко, Виктора Вуячича, Эдуарда Хиля, Татьяны Петровой и многих других.
Напомним, 1 октября в СМИ появилась информация о том, что умер известный французский певец Шарль Азнавур.