У білорусі під гомелем прорвало дамбу: рятувальникам довелося евакуювати людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У білорусі під гомелем прорвало дамбу, вода піднялася до рівня вікон у будинках. Місцевим рятувальникам довелося організувати евакуацію людей, інформує УНН з посиланням на euroradio.fm.
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Повідомляється, що виклик надійшов рятувальникам близько 4-ї години ранку з дачного селища Расинка-2. Люди скаржилися на те, що їх будинки затопило, МНС допомогли людям залишити їх помешкання та забрали домашніх тварин.
Крім цього, як пише видання, у гомелі також були підтоплені будинки. Станом на неділю, 9 квітня, рівень води в Сожі досяг 6,3 метра, що лише на 20 сантиметрів менше за повінь 2013 року. У Центральному районі обласного центру вода затопила набережну. Комунальникам довелося прибрати лавки з набережної. В одному з мікрорайонів гомеля через повінь пошкоджено водопровід, пише видання.
Журналісти нагадують, що через складну паводкову ситуацію страждають і інші регіони гомельської області. Зокрема, у Жлобинському районі введено режим підвищеної готовності, місцева влада підготувала тимчасовий пункт прийому громадян, який зможе вмістити понад 100 осіб.
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