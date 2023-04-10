В беларуси под гомелем прорвало дамбу: спасателям пришлось эвакуировать людей

Детали

Сообщается, что вызов поступил спасателям около 4 часов утра из дачного поселка Расинка-2. Люди жаловались на то, что их дома затопило, МЧС помогли людям покинуть их дома и забрали домашних животных.

Кроме этого, как пишет издание, в гомеле также были подтоплены дома. По состоянию на воскресенье, 9 апреля, уровень воды в Соже достиг 6,3 метра, что лишь на 20 сантиметров меньше наводнения 2013 года. В Центральном районе областного центра вода затопила набережную. Коммунальщикам пришлось убрать скамейки с набережной. В одном из микрорайонов гомеля из-за наводнения поврежден водопровод, пишет издание.

Журналисты напоминают, что из-за сложной паводковой ситуации страдают и другие регионы гомельской области. В частности, в Жлобинском районе введен режим повышенной готовности, местные власти подготовили временный пункт приема граждан, который сможет вместить более 100 человек.

Напомним

Во французском городе Марсель обвалился четырехэтажный жилой дом.