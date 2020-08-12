У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли на акцію проти насильства над демонстрантами

"250 дівчат у білому вийшли з квітами до Комаровського ринку проти насильства і у знак солідарності з постраждалими і заарештованими демонстрантами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі почалися протести після президентський виборів у країні, які проходили 9 серпня. Після двох днів через протести у лікарнях з різними видами травм опинилися 200 осіб.