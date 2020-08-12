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У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли на акцію проти насильства над демонстрантами

У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли на акцію проти насильства над демонстрантами

Київ • УНН

 • 17084 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли до Комаровського ринку у Мінську в знак солідарності з постраждалими демонстрантами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".

"250 дівчат у білому вийшли з квітами до Комаровського ринку проти насильства і у знак солідарності з постраждалими і заарештованими демонстрантами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі почалися протести після президентський виборів у країні, які проходили 9 серпня. Після двох днів через протести у лікарнях з різними видами травм опинилися 200 осіб.

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