У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли на акцію проти насильства над демонстрантами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Білорусі 250 "дівчат у білому" вийшли до Комаровського ринку у Мінську в знак солідарності з постраждалими демонстрантами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".
"250 дівчат у білому вийшли з квітами до Комаровського ринку проти насильства і у знак солідарності з постраждалими і заарештованими демонстрантами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Білорусі почалися протести після президентський виборів у країні, які проходили 9 серпня. Після двох днів через протести у лікарнях з різними видами травм опинилися 200 осіб.