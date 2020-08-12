В Беларуси 250 "девушек в белом" вышли на акцию против насилия над демонстрантами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Беларуси 250 "девушек в белом" вышли к Комаровскому рынку в Минске в знак солидарности с пострадавшими демонстрантами. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram-канал "Мая Краіна Беларусь".
"250 девушек в белом вышли с цветами к Комаровскому рынку против насилия и в знак солидарности с пострадавшими и арестованными демонстрантами", - говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси начались протесты после президентский выборов в стране, которые проходили 9 августа. После двух дней из-за протестов в больницах с различными видами травм оказались 200 человек.