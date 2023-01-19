У білорусь прилетіли ще два винищувачі Су-24 вкс рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", сьогодні, 19 січня, на військовий аеродром "Барановичі" з рф прилетіли ще два винищувачі Су-24 вкс рф, інформує УНН.
Деталі
Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" між 11:00 та 11:15.
Таким чином, змінилася чисельність угруповання зс рф у рб.
Додамо
15 січня на військовий аеродром у Барановичах з рф прилетіли щонайменше 8 винищувачів вкс рф.