У білорусь прилетіли ще два винищувачі Су-24 вкс рф

Деталі

Це літаки з реєстраційними номерами RF-54408 та RF-54409, які приземлилися на аеродром "Барановичі" між 11:00 та 11:15.

Таким чином, змінилася чисельність угруповання зс рф у рб.

Додамо

15 січня на військовий аеродром у Барановичах з рф прилетіли щонайменше 8 винищувачів вкс рф.