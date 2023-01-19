В беларусь прилетели еще два истребителя Су-24 вкс рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", сегодня, 19 января, на военный аэродром "Барановичи" из рф прилетели еще два истребителя Су-24 вкс рф, информирует УНН.
Детали
Это самолеты с регистрационными номерами RF-54408 и RF-54409, которые приземлились на аэродром "Барановичи" между 11:00 и 11:15.
Таким образом, изменилась численность группировки вкс рф в рб.
Добавим
15 января на военный аэродром в Барановичах из рф прилетели по меньшей мере 8 истребителей вкс рф.