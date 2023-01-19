В беларусь прилетели еще два истребителя Су-24 вкс рф

Детали

Это самолеты с регистрационными номерами RF-54408 и RF-54409, которые приземлились на аэродром "Барановичи" между 11:00 и 11:15.

Таким образом, изменилась численность группировки вкс рф в рб.

Добавим

15 января на военный аэродром в Барановичах из рф прилетели по меньшей мере 8 истребителей вкс рф.