До білорусі прилетіли 8 винищувачів вкс рф та 4 вантажні борти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За інформацією "Біларускі Гаюн" за сьогоднішній день на військовий аеродром у Барановичах з рф прилетіли щонайменше 8 винищувачів вкс рф, інформує УНН.
Деталі
Серед них:
4 од. Су-34 вкс рф з реєстраційними номерами:
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- RF-95001 - прилетів о 16:05,
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- RF-95004 - прилетів о 16:05,
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- RF-81853 - прилетів о 16:40,
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- RF-81862 - прилетів о 16:50.
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4 од. Су-30 вкс рф із рег. номерами:
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- RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
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- RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
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- RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,
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- RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.
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Усі вони прибули до Барановичів у проміжку між 15:50 – 16:50. Достеменно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська.
Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 вкс р, зазначила моніторингова група.
Крім цього, також відомо, що до Барановичів сьогодні прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:
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- Ан-12 вкс рф (RF-93586) - прилетів о 12:46,
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- Ан-12 вкс рф (RF-12560) - прилетів о 17:05,
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- Ан-26 вкс рф (RF-90319) - прилетів о 17:10,
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- Ан-12 вкс рф (RF-95409) - прилетів о 17:50.
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Три з них прямували з рф, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і сьогодні перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.
"За нашими даними, мінімум частина бортів щось привезли — цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", - йдеться в повідомленні.
Найімовірніше, літаки прибули до участі у спільних льотно-тактичних навчаннях зс рб і зс рф, які мо рб анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.