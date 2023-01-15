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До білорусі прилетіли 8 винищувачів вкс рф та 4 вантажні борти

Київ • УНН

 • 462255 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. За інформацією "Біларускі Гаюн" за сьогоднішній день на військовий аеродром у Барановичах з рф прилетіли щонайменше 8 винищувачів вкс рф, інформує УНН.

До білорусі прилетіли 8 винищувачів вкс рф та 4 вантажні борти

Деталі

Серед них:

4 од. Су-34 вкс рф з реєстраційними номерами:

  • RF-95001 - прилетів о 16:05,
  • RF-95004 - прилетів о 16:05,
  • RF-81853 - прилетів о 16:40,
  • RF-81862 - прилетів о 16:50.

4 од. Су-30 вкс рф із рег. номерами:

  • RF-85805 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
  • RF-85806 - прилетів о 15:50 (імовірно Су-30),
  • RF-81874 - прилетів о 16:20 з Курська,
  • RF-81875 - прилетів о 16:20 з Курська.

Усі вони прибули до Барановичів у проміжку між 15:50 – 16:50. Достеменно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська.

Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 вкс р, зазначила моніторингова група.

Крім цього, також відомо, що до Барановичів сьогодні прилетіли і 4 військово-транспортні літаки:

  • Ан-12 вкс рф (RF-93586) - прилетів о 12:46,
  • Ан-12 вкс рф (RF-12560) - прилетів о 17:05,
  • Ан-26 вкс рф (RF-90319) - прилетів о 17:10,
  • Ан-12 вкс рф (RF-95409) - прилетів о 17:50.

Три з них прямували з рф, а один (RF-93586) з 11 січня перебував у Мачулищах і сьогодні перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.

"За нашими даними, мінімум частина бортів щось привезли — цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів", - йдеться в повідомленні.

Найімовірніше, літаки прибули до участі у спільних льотно-тактичних навчаннях зс рб і зс рф, які мо рб анонсувало ще 5 січня. Очікується, що ці навчання відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.

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