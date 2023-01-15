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В беларусь прилетели 8 истребителей вкс рф и 4 грузовых борта

Киев • УНН

 • 462255 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. По информации "Беларускі Гаюн" за сегодняшний день на военный аэродром в Барановичах из рф прилетели по меньшей мере 8 истребителей вкс рф, информирует УНН.

В беларусь прилетели 8 истребителей вкс рф и 4 грузовых борта

Детали

Среди них:

4 ед. Су-34 вкс рф с регистрационными номерами:

  • RF-95001 - прилетел в 16:05,
  • RF-95004 - прилетел в 16:05,
  • RF-81853 - прилетел в 16:40,
  • RF-81862 - прилетел в 16:50.

4 ед. Су-30 вкс рф с рег. номерами:

  • RF-85805 - прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-85806 - прилетел в 15:50 (предположительно Су-30),
  • RF-81874 - прилетел в 16:20 из Курска,
  • RF-81875 - прилетел в 16:20 из Курска.

Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 15:50 – 16:50. Доподлинно известно, что два Су-30СМ направлялись из Курска.

Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су-34 вкс рф, отметила мониторинговая группа.

Кроме этого, также известно, что в Барановичи сегодня прилетели и 4 военно-транспортных самолета:

  • Ан-12 вкс рф (RF-93586) - прилетел в 12:46,
  • Ан-12 вкс рф (RF-12560) - прилетел в 17:05,
  • Ан-26 вкс рф (RF-90319) - прилетел в 17:10,
  • Ан-12 вкс рф (RF-95409) - прилетел в 17:50.

Три из них направлялись из рф, а один (RF-93586) с 11 января находился в Мачулищах и сегодня перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05.

"По нашим данным, минимум часть бортов что-то привезли — вполне вероятно, что боеприпасы для истребителей", - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, самолеты прибыли к участию в совместных летно-тактических учениях вс рб и вс рф, которые мо рб анонсировало еще 5 января. Ожидается, что эти учения будут проходить с 16 января по 1 февраля.

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