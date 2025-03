У Білий дім доставили різдвяну ялинку

Різдвяна ялина насправді виявилася дугласовою ялицею. За традицією дерево, висота якого сягає 5,5 м підвезли до Білого дому на кареті, запряженій кіньми зі дзвониками. Біля входу в Білий дім Меланія оглянула ялинку, яка прибула до Вашингтона зі штату Пенсільванія, після чого схвалила її установку. Дерево буде прикрашати Блакитну кімнату Білого дому.

Зазвичай різдвяну ялинку доставляють після Дня подяки, який у США святкуватимуть в четвер, проте в цьому році, як і в 2018 та 2017 роках, Трамп вирішив зробити виняток, оскільки вже у вівторок він з сім’єю відправляється в свій маєток "Мар-а-Лаго "в Палм-Біч (штат Флорида). Прикрашати Білий дім до Різдва будуть численні добровольці.

Дерево виросло в долині Махантонго на фермі Леррі Снайдера, він став переможцем конкурсу Національної асоціації виробників різдвяних ялинок, який проводиться з 1966 року. Експерти і покупці щорічно вибирають кращого виробника, якому випадає честь відправити главі держави це дерево.

Special delivery! The @WhiteHouse is excited to welcome its #ChristmasTree for 2019. This beautiful tree was grown by the Snyder family from Mahantongo Valley Farms in Pitman, PA. We are excited to display this tree in the Blue Room of the People’s House! pic.twitter.com/gwVW9ijYF9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Сама традиція установки в Білому домі різдвяної ялинки бере початок ще в 1889 році, коли 23-й президент США Бенджамін Гаррісон вперше поставив святкове дерево в Жовтій кімнаті. З 1912 року — часу адміністрації 27-го президента США Вільяма Тафта — дерево стало прикрашати Блакитну кімнату.