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В Белый дом доставили рождественскую елку

В Белый дом доставили рождественскую елку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Рождественскую ель в понедельник доставили в Белый дом. В главной резиденции США ее встречала жена американского лидера Мелания Трамп, пишет УНН со ссылкой на ее Twitter.

Рождественская ель на самом деле оказалась дугласовой пихтой. По традиции дерево, высота которого достигает 5,5 м подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. У входа в Белый дом Меланья осмотрела елку, которая прибыла в Вашингтон из штата Пенсильвания, после чего одобрила ее установку. Дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Обычно рождественскую елку доставляют после Дня благодарения, который в США будут праздновать в четверг, однако в этом году, как и в 2018 и 2017, Трамп решил сделать исключение, поскольку уже во вторник он с семьей отправляется в свое поместье “Мар-а-Лаго” в Палм-Бич (штат Флорида). Украшать Белый дом к Рождеству будут многочисленные добровольцы.

Дерево выросло в долине Махантонго на ферме Лэрри Снайдера, он стал победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, которому выпадает честь отправить главе государства это дерево.

Special delivery! The @WhiteHouse is excited to welcome its #ChristmasTree for 2019. This beautiful tree was grown by the Snyder family from Mahantongo Valley Farms in Pitman , PA. We are excited to display this tree in the Blue Room of the People’s House! pic.twitter.com/gwVW9ijYF9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Сама традиция установки в Белом доме рождественской елки берет начало еще в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года — времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта — дерево стало украшать Голубую комнату.

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