В Белый дом доставили рождественскую елку

Рождественская ель на самом деле оказалась дугласовой пихтой. По традиции дерево, высота которого достигает 5,5 м подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. У входа в Белый дом Меланья осмотрела елку, которая прибыла в Вашингтон из штата Пенсильвания, после чего одобрила ее установку. Дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Обычно рождественскую елку доставляют после Дня благодарения, который в США будут праздновать в четверг, однако в этом году, как и в 2018 и 2017, Трамп решил сделать исключение, поскольку уже во вторник он с семьей отправляется в свое поместье “Мар-а-Лаго” в Палм-Бич (штат Флорида). Украшать Белый дом к Рождеству будут многочисленные добровольцы.

Дерево выросло в долине Махантонго на ферме Лэрри Снайдера, он стал победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, которому выпадает честь отправить главе государства это дерево.

Special delivery! The @WhiteHouse is excited to welcome its #ChristmasTree for 2019. This beautiful tree was grown by the Snyder family from Mahantongo Valley Farms in Pitman , PA. We are excited to display this tree in the Blue Room of the People’s House! pic.twitter.com/gwVW9ijYF9

— Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Сама традиция установки в Белом доме рождественской елки берет начало еще в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года — времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта — дерево стало украшать Голубую комнату.