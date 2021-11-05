У Берліні знайшли мертвим російського дипломата: він був агентом ФСБ – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Німеччині біля посольства Росії знайшли тіло російського дипломата, який, імовірно, випав з вікна. За інформацією видання Spiegel, він був агентом ФСБ, передає УНН.
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Незважаючи на те, що інформацію опублікували сьогодні, тіло дипломата було виявлено 19 жовтня. Передбачається, що 35-річний чоловік впав з верхнього поверху Посольського комплексу на Беренштрассе в берлінському районі Мітте. Його намагалися реанімувати, але спроби виявилися марними.
Видання повідомляє, що дипломат був акредитований в якості другого секретаря посольства в Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі спецслужби розцінили його як замаскованого співробітника російської внутрішньої розвідувальної служби ФСБ.
Як пише російське видання The Insider, загиблого дипломата звуть Кирило Жало. Він був сином голови Управління по захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жало. Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів і журналістів в Росії, в тому числі отруєнням Навального, Дмитра Бикова і Володимира Кара-Мурзи нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.
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“Неясно, чи було падіння причиною смерті або дипломат вже був мертвий перед падінням, але у зв’язку з тим, що будівля посольства має чотири поверхи, версія про суїцид виглядає неправдоподібною”, — повідомляє видання.
Повідомляється, що через дипломатичний статус розслідування або розтин тіла на території Німеччини було неможливим, російське посольство репатріювало тіло наступного дня.
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