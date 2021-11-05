У Берліні знайшли мертвим російського дипломата: він був агентом ФСБ – ЗМІ

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45502 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 80371 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 75514 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 75566 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85932 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65874 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62629 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134883 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84389 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238887 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13946 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10073 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 11717 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 7830 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11072 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102795 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134889 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238891 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413451 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19691 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25673 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26467 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28190 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78399 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Берліні знайшли мертвим російського дипломата: він був агентом ФСБ – ЗМІ

Київ • УНН

 • 20324 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Німеччині біля посольства Росії знайшли тіло російського дипломата, який, імовірно, випав з вікна. За інформацією видання Spiegel, він був агентом ФСБ, передає УНН.

У Берліні знайшли мертвим російського дипломата: він був агентом ФСБ – ЗМІ

Деталі

Незважаючи на те, що інформацію опублікували сьогодні, тіло дипломата було виявлено 19 жовтня. Передбачається, що 35-річний чоловік впав з верхнього поверху Посольського комплексу на Беренштрассе в берлінському районі Мітте. Його намагалися реанімувати, але спроби виявилися марними.

Видання повідомляє, що дипломат був акредитований в якості другого секретаря посольства в Берліні з літа 2019 року. Однак німецькі спецслужби розцінили його як замаскованого співробітника російської внутрішньої розвідувальної служби ФСБ.

Як пише російське видання The Insider, загиблого дипломата звуть Кирило Жало. Він був сином голови Управління по захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Олексія Жало. Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів і журналістів в Росії, в тому числі отруєнням Навального, Дмитра Бикова і Володимира Кара-Мурзи нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

Цитата

“Неясно, чи було падіння причиною смерті або дипломат вже був мертвий перед падінням, але у зв’язку з тим, що будівля посольства має чотири поверхи, версія про суїцид виглядає неправдоподібною”, — повідомляє видання.

Повідомляється, що через дипломатичний статус розслідування або розтин тіла на території Німеччини було неможливим, російське посольство репатріювало тіло наступного дня.

Нагадаємо

30 травня поточного року повідомили про смерть посла України в Королівстві Таїланд Андрія Бешти.

Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13