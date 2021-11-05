В Берлине нашли мертвым российского дипломата: он был агентом ФСБ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Германии возле посольства России нашли тело российского дипломата, который, предположительно, выпал из окна. По информации издания Spiegel, он был агентом ФСБ, передает УНН.
Детали
Несмотря на то, что информацию опубликовали сегодня, тело дипломата было обнаружено 19 октября. Предполагается, что 35-летний мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Его пытались реанимировать, но попытки оказались тщетными.
Издание сообщает, что дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие спецслужбы расценили его как замаскированного сотрудника российской внутренней разведывательной службы ФСБ.
Как пишет российское издание The Insider, погибшего дипломата зовут Кирилл Жало. Он являлся сыном главы Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы нервнопаралитическим веществом “Новичок”.
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“Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной”, — сообщает издание.
Сообщается, что из-за дипломатического статуса расследование или вскрытие тела на территории Германии было невозможно, российское посольство репатриировало тело на следующий день.
Напомним
30 мая текущего года сообщили о смерти посла Украины в Королевстве Таиланд Андрея Бешты.
Полиция Таиланда заявила, что, по предварительным данным, не установлено признаков насильственной смерти посла Украины в Таиланде Андрея Бешты.