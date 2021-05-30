Смерть посла України в Таїланді Бешти: з'ясувалися деталі

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"Попереднє розслідування не показало жодних ознак атаки, нападу чи насильства на нього", – повідомив представник поліції.

Деталі

Раніше син-підліток померлого дипломата повідомив, що батько почувався добре до того, як ліг спати 29 травня близько 23:00 (за місцевим часом) у їхньому спільному готельному номері на острові Ко Ліпе.

Правоохоронці заявили, що син дипломата розповів слідчим, що батько прокинувся через блювання близько 4:30 ранку, а потім знепритомнів.

Наразі поліція Таїланду допитує свідків. Тіло Андрія Бешти передали на розтин.

Що було раніше

Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.