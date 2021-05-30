Смерть посла України в Таїланді Бешти: з'ясувалися деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти. Про це, як повідомляють агенції Associated Press та France Presse, заявив заступник речника поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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"Попереднє розслідування не показало жодних ознак атаки, нападу чи насильства на нього", – повідомив представник поліції.
Деталі
Раніше син-підліток померлого дипломата повідомив, що батько почувався добре до того, як ліг спати 29 травня близько 23:00 (за місцевим часом) у їхньому спільному готельному номері на острові Ко Ліпе.
Правоохоронці заявили, що син дипломата розповів слідчим, що батько прокинувся через блювання близько 4:30 ранку, а потім знепритомнів.
Наразі поліція Таїланду допитує свідків. Тіло Андрія Бешти передали на розтин.
Що було раніше
Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.