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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Смерть посла України в Таїланді Бешти: з'ясувалися деталі

Київ • УНН

 • 36033 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Таїланду заявила, що, за попередніми даними, не встановлено ознак насильницької смерті посла України в Таїланді Андрія Бешти. Про це, як повідомляють агенції Associated Press та France Presse, заявив заступник речника поліції Таїланду Кіссана Пхатаначарун, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Смерть посла України в Таїланді Бешти: з'ясувалися деталі

Цитата: 

"Попереднє розслідування не показало жодних ознак атаки, нападу чи насильства на нього", – повідомив представник поліції.

Деталі

Раніше син-підліток померлого дипломата повідомив, що батько почувався добре до того, як ліг спати 29 травня близько 23:00 (за місцевим часом) у їхньому спільному готельному номері на острові Ко Ліпе.

Правоохоронці заявили, що син дипломата розповів слідчим, що батько прокинувся через блювання близько 4:30 ранку, а потім знепритомнів.

Наразі поліція Таїланду допитує свідків. Тіло Андрія Бешти передали на розтин.

Що було раніше 

Вночі 30 травня пішов з життя посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта.

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