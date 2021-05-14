У Бельгії повністю вакцинували понад 40% дорослих

Деталі

Перше щеплення вакциною проти коронавірусу зробили понад 3,7 млн жителів Бельгії, що становить 40,3% дорослого населення. Обидві дози препарату отримали 1 116 292 особи.

Зараз у лікарнях перебувають 2024 пацієнти з COVID-19, що на 18% менше, ніж тиждень тому.

Нагадаємо

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що 70% дорослого населення ЄС, імовірно, буде вакциновано до кінця липня, а не до вересня, як вона передбачала раніше