У Бельгії повністю вакцинували понад 40% дорослих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Понад 40% населення Бельгії віком від 18 років отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Про це пише УНН посиланням на VRT.
Деталі
Перше щеплення вакциною проти коронавірусу зробили понад 3,7 млн жителів Бельгії, що становить 40,3% дорослого населення. Обидві дози препарату отримали 1 116 292 особи.
Зараз у лікарнях перебувають 2024 пацієнти з COVID-19, що на 18% менше, ніж тиждень тому.
Нагадаємо
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що 70% дорослого населення ЄС, імовірно, буде вакциновано до кінця липня, а не до вересня, як вона передбачала раніше