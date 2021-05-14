В Бельгии полностью вакцинировали более 40% взрослых
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Более 40% населения Бельгии старше 18 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. Об этом пишет УНН ссылкой на VRT.
Детали
Первая прививка вакциной против коронавируса сделали более 3700000 жителей Бельгии, составляет 40,3% взрослого населения. Обе дозы получили 1116292 человека.
Сейчас в больницах находятся 2024 пациентов с COVID-19, что на 18% меньше, чем неделю назад.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает, что 70% взрослого населения ЕС, вероятно, будет вакцинировано до конца июля, а не к сентябрю, как она предполагала ранее