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У Баварії запроваджують жорсткі обмеження на пересування

У Баварії запроваджують жорсткі обмеження на пересування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. З метою стримування поширення короновірусної інфекції уряд Баварії вирішив запровадити жорсткі обмеження на пересування жителів цієї федеральної землі. Про це оголосив голова уряду Баварії Маркус Зедер, передає УНН з посиланням на DW.

Обмеження діятимуть з опівночі 21 березня упродовж щонайменше двох тижнів на території всієї землі. Залишати своє помешкання буде дозволено лише у разі поважних причин.

Такими вважатимуть, зокрема, шлях на роботу, необхідні закупи, відвідання лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідання партнера чи партнерки, а також заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі. Утім, останнє дозволено лише наодинці або разом з людиною, з якою особа проживає.

Поліція контролюватиме дотримання ухвалених заходів, на порушників чекають високі штрафи.

У Баварії повинні закритися всі ресторани та інші заклади харчування, перукарні та магазини будматеріалів. У землі з 16 березня закриті вже школи та дитячі садки.

Нагадаємо, люди переживають за дефіцит туалетного паперу та макаронів: як зараз працюють магазини у Німеччині.

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