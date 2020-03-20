Люди переживають за дефіцит туалетного паперу та макаронів: як зараз працюють магазини у Німеччині

КИЇВ. 20 березня. УНН. Наразі Німеччині не загрожує дефіцит продуктів харчування, а супермаркети працюють безперебійно, проте місцеві все одно переживають за те, що якість товари можуть застрягти на кордоні чи перестати вироблятись через поширення коронавірусної інфекції в усьому світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.