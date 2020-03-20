Люди переживають за дефіцит туалетного паперу та макаронів: як зараз працюють магазини у Німеччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Наразі Німеччині не загрожує дефіцит продуктів харчування, а супермаркети працюють безперебійно, проте місцеві все одно переживають за те, що якість товари можуть застрягти на кордоні чи перестати вироблятись через поширення коронавірусної інфекції в усьому світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Так, міністр продовольства і сільського господарства Юлія Клекнер не бачить причин для того, щоб запасатися продуктами харчування, оскільки у Німеччині їх виробляють більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.

У Німеччині досхочу картоплі, пшениці, молочних продуктів та свинини. Чого в Німеччині виробляється менше, ніж споживається, так це овочів і фруктів. У першу чергу, мова йде про екзотичні види й ті, які просто не ростуть впродовж всього року у тутешніх широтах.

“Додаткового імпульсу ажіотажному попиту додали повідомлення про закриття кордонів, то сусідніми країнами, то самою Німеччиною. А раптом той чи інший товар застрягне на кордоні, навіть якщо він залишається відкритим для вантажних перевезень?”, — повідомляють у виданні.

Однак експерти заспокоюють: туалетний папір, наприклад, в Німеччині переважно вітчизняний, в тому числі, той, що продається в дешевих мережевих супермаркетах Lidl, Aldi і dm. Те ж саме стосується засобів дезінфекції та макаронних виробів, які в рекламних цілях мають італійські назви, але насправді виготовляються у Німеччині.

Повідомляється, що на кордонах Німеччини з сусідніми країнами і справді вишикувалися багатокілометрові черги з вантажівок. Але уряд Німеччини запевняє, що це тимчасове явище, і черги скоро зникнуть, коли для вантажного транспорту при перетині кордонів будуть виділені окремі смуги на автострадах.

За словами міністра, проблема полягає тільки в тому, що у самій Німеччині може виявитися недостатньо водіїв вантажівок, які розвозять товари зі складів по магазинах. Причина в тому, що серед водіїв багато поляків, які тимчасово працюють в ФРН, і після повернення до Польщі їм доведеться провести два тижні на карантині.

Як раніше повідомляв УНН, дієтолог назвала продукти, які допоможуть протидіяти коронавірусу.

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