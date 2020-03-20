Коронавірус: ситуація в маркетах

Маркети перейшли на посилений режим роботи та формування запасів, аби покупці не відчули дефіциту. При цьому жодних обмежень - поки не запроваджується.

Серед основних заходів запобігання розповсюдження вірусу: дистанційне обслуговування, дезінфекція та пакування продуктів харчування.

Ціни поки більш-менш стабільні, і експерти переконують, що очікувати значного росту не варто. Втім, зауважимо, що в інших країнах вже зросла ціна на курятину.

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Міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі пояснив це підвищеним попитом .

"Тимчасовий дефіцит постачання зумовлений збільшенням закупівлі, яку торговці не прогнозували", - сказав чиновник.

Також ціни на курятину зросли в Ізраїлі. Там пояснюють, що цьогоріч в Ізраїлі на Песах вдома залишиться 1,5 млн громадян, які раніше їхали за кордон. Як наслідок, продажі у продуктових магазинах країни зростають. Очікується збільшення попиту на продукти не менш ніж на 25%.

"Ціни на курятину та овочі, які і без того підвищуються в передсвяткові дні, збільшаться ще більше через зростаючий попит. Ми очікуємо, що ціна на кілограм курятини виросте на 4-6 шекелів, до 23 шекелів за кілограм - тушки курки", - розповідає представник одного з супермаркетів країни.

В Україні Пасха також, ймовірно, для всіх буде вдома. Та окрім підвищеного попиту, фактором впливу може стати девальвація гривні. Якщо долар буде рости, відповідно, здорожчають і продукти харчування, зокрема м’ясо.

За останніми даними Держстатистики, середні ціни на м’ясо такі:

• тушка куряча 50 грн/кг,

• філе курятини 94,8 грн/кг,

• свинина 115,7 грн/кг,

• яловичина 136,6 грн/кг.

М’ясо підлягає довготривалому зберіганню, тож українці можуть запастися продуктами на свята за "старими" цінами.

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Як вже писав УНН, коронавірус не передається через продукти харчування, але упакована продукція - значно безпечніша.

"Не важливо: мова про коронавірус або загалом – продукти харчування: і м'ясо, в тому числі - краще купувати у супермаркетах і в упаковці. Коронавірус через їжу не передається, однак існує безліч інших хвороб - хвороб "немитих рук" я їх називаю. Чим більше людина контактує з продуктом, тим гірше.

Запаковане м'ясо – так, контакту менше, і можливість передачі бактерій, відповідно, також. Варто пам'ятати, що вдома перед контактом із м'ясом теж треба мити руки, і гарно його обробляти термічно. При термічній обробці яєць та м'яса гинуть бактерії і ви убезпечуєте своє здоров'я", - зауважив інфекціоніст Віталій Євтушенко.