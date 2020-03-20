Коронавірус: ситуація в маркетах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на сьогодні дефіциту товарів на полицях магазинів немає. Про це свідчать офіційні пресрелізи рітейлерів, повідомляє УНН.
Маркети перейшли на посилений режим роботи та формування запасів, аби покупці не відчули дефіциту. При цьому жодних обмежень - поки не запроваджується.
Серед основних заходів запобігання розповсюдження вірусу: дистанційне обслуговування, дезінфекція та пакування продуктів харчування.
Ціни поки більш-менш стабільні, і експерти переконують, що очікувати значного росту не варто. Втім, зауважимо, що в інших країнах вже зросла ціна на курятину.
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Міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі пояснив це підвищеним попитом .
"Тимчасовий дефіцит постачання зумовлений збільшенням закупівлі, яку торговці не прогнозували", - сказав чиновник.
Також ціни на курятину зросли в Ізраїлі. Там пояснюють, що цьогоріч в Ізраїлі на Песах вдома залишиться 1,5 млн громадян, які раніше їхали за кордон. Як наслідок, продажі у продуктових магазинах країни зростають. Очікується збільшення попиту на продукти не менш ніж на 25%.
"Ціни на курятину та овочі, які і без того підвищуються в передсвяткові дні, збільшаться ще більше через зростаючий попит. Ми очікуємо, що ціна на кілограм курятини виросте на 4-6 шекелів, до 23 шекелів за кілограм - тушки курки", - розповідає представник одного з супермаркетів країни.
В Україні Пасха також, ймовірно, для всіх буде вдома. Та окрім підвищеного попиту, фактором впливу може стати девальвація гривні. Якщо долар буде рости, відповідно, здорожчають і продукти харчування, зокрема м’ясо.
За останніми даними Держстатистики, середні ціни на м’ясо такі:
• тушка куряча 50 грн/кг,
• філе курятини 94,8 грн/кг,
• свинина 115,7 грн/кг,
• яловичина 136,6 грн/кг.
М’ясо підлягає довготривалому зберіганню, тож українці можуть запастися продуктами на свята за "старими" цінами.
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Як вже писав УНН, коронавірус не передається через продукти харчування, але упакована продукція - значно безпечніша.
"Не важливо: мова про коронавірус або загалом – продукти харчування: і м'ясо, в тому числі - краще купувати у супермаркетах і в упаковці. Коронавірус через їжу не передається, однак існує безліч інших хвороб - хвороб "немитих рук" я їх називаю. Чим більше людина контактує з продуктом, тим гірше.
Запаковане м'ясо – так, контакту менше, і можливість передачі бактерій, відповідно, також. Варто пам'ятати, що вдома перед контактом із м'ясом теж треба мити руки, і гарно його обробляти термічно. При термічній обробці яєць та м'яса гинуть бактерії і ви убезпечуєте своє здоров'я", - зауважив інфекціоніст Віталій Євтушенко.