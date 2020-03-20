Коронавирус: ситуация в маркетах

Маркеты перешли на усиленный режим работы и формирования запасов, чтобы покупатели не почувствовали дефицита. При этом никаких ограничений - пока не вводится.

Среди основных мер предупреждения распространения вируса: дистанционное обслуживание, дезинфекция и упаковки продуктов питания.

Цены пока более-менее стабильны, и эксперты утверждают, что ожидать значительного роста не стоит. Впрочем, заметим, что в других странах уже выросла цена на курятину.

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Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски объяснил это повышенным спросом.

"Временный дефицит поставок обусловлен увеличением закупки, которую торговцы не прогнозировали", - сказал чиновник.

Также цены на курятину выросли в Израиле. Там объясняют, что в этом году в Израиле на Песах дома останется 1,5 млн граждан, которые ранее ехали за границу. Как следствие, продажи в продуктовых магазинах страны растут. Ожидается увеличение спроса на продукты не менее чем на 25%.

"Цены на курятину и овощи, которые и без того повышаются в предпраздничные дни, увеличатся еще больше из-за растущего спроса. Мы ожидаем, что цена на килограмм курятины вырастет на 4-6 шекелей, до 23 шекелей за килограмм - тушки курицы", - рассказывает представитель одного из супермаркетов страны.

В Украине Пасха также, вероятно, для всех будет дома. Но кроме повышенного спроса, фактором влияния может стать девальвация гривны. Если доллар будет расти, соответственно, подорожают и продукты питания, в частности мясо.

По последним данным Госстатистики, средние цены на мясо такие:

• тушка куриная 50 грн/кг,

• филе курятины 94,8 грн/кг,

• свинина 115,7 грн/кг,

• говядина 136,6 грн / кг.

Мясо подлежит длительному хранению, поэтому украинцы могут запастись продуктами на праздники по "старым" ценам.

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Как уже писал УНН, коронавирус не передается через продукты питания, но упакованная продукция - значительно безопаснее.

"Не важно: речь о коронавирусе или вообще - продукты питания: и мясо, в том числе - лучше покупать в супермаркетах и в упаковке. Коронавирус через пищу не передается, однако существует множество других болезней - болезней "немытых рук" я их называю. Чем больше человек контактирует с продуктом, тем хуже.

Упакованное мясо - так, контакта меньше, и возможность передачи бактерий, соответственно, тоже. Стоит помнить, что дома перед контактом с мясом тоже надо мыть руки, и хорошо его обрабатывать термически. При термической обработке яиц и мяса погибают бактерии и вы защищает свое здоровье", - отметил инфекционист Виталий Евтушенко.