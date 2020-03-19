Найбільший виробник курятини не збавляє темпів, аби забезпечити українців харчами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Найбільший виробник курятини – компанія МХП (Наша Ряба) не збавляє темпів виробництва, аби вчасно забезпечувати українців харчами, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби компанії у Facebook.
Запроваджений в країні жорсткий карантин передбачає переведення якомога більше людей на віддалений режим роботи.
Однак є низка професій, які не можуть працювати віддалено, бо забезпечують співвітчизників продуктами та ліками. Серед них і співробітники МХП, які продовжують працювати нон-стоп.
"Понад 25 тисяч співробітників МХП працюють щодня, надаючи українцям доступ до якісних продуктів харчування, а також підтримуючи національну економіку", - наголосили у компанії.
МХП робить усе можливе, аби українці не відчули дефіциту харчування, а економіка держави мала сталі надходження, які допоможуть у скрутні часи найбільш вразливим верствам населення, наголосили в компанії.
Нагадаємо, коронавірус не передається через їжу, втім експерти радять надавати перевагу упакованій продукції.