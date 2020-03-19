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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101386 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104698 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106700 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105597 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114366 просмотра

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Крупнейший производитель курятины не сбавляет темпов, чтобы обеспечить украинцев продуктами

Крупнейший производитель курятины не сбавляет темпов, чтобы обеспечить украинцев продуктами

Киев  •  УНН

 • 16065 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины - компания МХП (Наша Ряба) не сбавляет темпов производства, чтобы вовремя обеспечивать украинцев продуктами, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.

Введенный в стране жесткий карантин предусматривает переход как можно большего количества людей на удаленный режим работы.

Однако есть ряд профессий, которые не могут работать удаленно, поскольку обеспечивают соотечественников продуктами и лекарствами. Среди них и сотрудники МХП, которые продолжают работать нон-стоп.

"Более 25 000 сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику", - отметили в компании.

МХП делает все возможное, чтобы украинцы не ощутили дефицита питания, а экономика государства имела постоянные поступления, которые помогут в трудные времена наиболее уязвимым слоям населения, отметили в компании.

Напомним, коронавирус не передается через пищу, впрочем эксперты советуют отдавать предпочтение упакованной продукции.

Украинские Национальные Новости

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