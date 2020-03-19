Крупнейший производитель курятины не сбавляет темпов, чтобы обеспечить украинцев продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Крупнейший производитель курятины - компания МХП (Наша Ряба) не сбавляет темпов производства, чтобы вовремя обеспечивать украинцев продуктами, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании в Facebook.
Введенный в стране жесткий карантин предусматривает переход как можно большего количества людей на удаленный режим работы.
Однако есть ряд профессий, которые не могут работать удаленно, поскольку обеспечивают соотечественников продуктами и лекарствами. Среди них и сотрудники МХП, которые продолжают работать нон-стоп.
"Более 25 000 сотрудников МХП работают ежедневно, предоставляя украинцам доступ к качественным продуктам питания, а также поддерживая национальную экономику", - отметили в компании.
МХП делает все возможное, чтобы украинцы не ощутили дефицита питания, а экономика государства имела постоянные поступления, которые помогут в трудные времена наиболее уязвимым слоям населения, отметили в компании.
Напомним, коронавирус не передается через пищу, впрочем эксперты советуют отдавать предпочтение упакованной продукции.